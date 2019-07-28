Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в хищении более 161 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



«По версии следствия, обвиняемая, являясь руководителем компании, имеющей в собственности платежные терминалы, заключила договор с ГУ МВД России по Волгоградской области о приеме платежей от граждан с последующим их зачислением не позднее двух банковских дней на счет учреждения. Однако женщина систематически похищала часть вверенных ей денежных средств. Всего с января 2016 года по декабрь 2017 года она присвоила более 64,4 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, обвиняемая в период с 2011 года по 2015-й под различными предлогами занимала у знакомых крупные суммы денег, которые впоследствии не возвращала. Таким способом ей удалось похитить у семи граждан и одной организации более 97 млн рублей.

Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено городской прокуратурой для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Волгограда.