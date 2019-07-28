Китайская корпорация Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G. Фотография и описание телефона Mate 20X (5G) опубликованы на официальной странице компании в социальной сети Weibo .

Сообщается, что смартфон с двумя сим-картами поддерживает как сеть 5G, так и 4G. Компания заявляет, что телефон обладает самой высокой в мире скоростью исходящего соединения 5G.

Стартовая цена смартфона с экраном FHD+ OLED7,2 дюйма c поддержкой HDR составляет 6199 юаней. Предзаказ новинки стартовал в пятницу, 26 июля, а продажи начнутся с 16 августа.