Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тыс. долларов за информацию о «розовой бандитке», которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News .



По информации ФБР, в двух из четырех случаев, которые произошли за последние восемь дней, молодая женщина имела при себе розовую сумочку. Она и стала причиной такого прозвища, которое ей дали сами правоохранители. Все ограбления были совершены в трех штатах на восточном побережье США: Пенсильвания, Делавэр и Северная Каролина.

«Нападения» происходили по одной простой схеме: женщина подходила к окошку в банке и просто показывала сотруднику записку с требованием выдать ей деньги.

Сколько денег похитительнице удалось получить таким образом, не уточняется.