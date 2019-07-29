Минэкономики предлагает малоимущим сразу выдавать сертификаты на «бесплатное» страхование от чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщает «Коммерсант» . Ведомство поддержало инициативу Минфина о предоставлении льготы по налогу на имущество физлиц для тех, кто купил полис страхования от ЧС.

Параметры такой льготы Минэкономики предлагает увязать с размером годового взноса по страховке. Другими словами, сумму налога на жилье при таком варианте можно будет уменьшить на стоимость полиса — что делает его фактически бесплатным, а точнее, «спонсируемым» бюджетом.

Для малоимущих и приравненных к ним лиц в Минэкономики предлагают сразу предусмотреть сертификаты на оплату страховой премии. Меры такого поощрения министерство предлагает вводить уже на первом этапе реализации закона. Также в предложениях Минэкономики говорится о необходимости рекламной и информационной кампании в поддержку закона.

Какой именно будет льгота по налогу на имущество физлиц, пока до конца не ясно. По закону полис должен покрывать так называемый федеральный минимум рисков — утрату жилья в результате ЧС. Выплата по этому минимуму составит до 500 тыс. рублей. Одновременно закон дает право субъектам разработать расширенные программы страхования, которые будут покрывать и бытовые риски — залив, взрыв газа и так далее.

Как пояснил изданию замглавы ВСС Евгений Уфимцев, «если регион решит пойти по пути развития страхования только в части федерального минимума рисков, стоимость полиса, по оценке страховщиков, составит 360 рублей в год. Логично предположить, что это и будет размер вычета». Но он вполне может быть и больше, рассуждает он. В случае полного покрытия рисков по жилью страховщики заявляют, что будут тарифицировать такие полисы из расчета 3 рубля за 1 кв. м в месяц. Таким образом, годовой полис для квартиры в 50 кв. м обойдется в 1,8 тыс. рублей.