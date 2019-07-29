Арбитражный суд Амурской области в понедельник отложил до 20 августа заседание по исковому заявлению компании Finvision Holdings к банку «Восточный» о признании недействительными решений совета директоров о допэмиссии.

«Суд удовлетворяет ходатайство об отложении судебного разбирательства на 20 августа», — сказал судья.

Банк «Восточный» будет судиться с Майклом Калви и Evison Holdings Иск направлен на возмещение убытков, причиненных банку в результате масштабных злоупотреблений со стороны бывшего контролирующего акционера, пояснили в «Восточном».

Ходатайство об отложении рассмотрения иска в суде заявили и истец, и представитель Банка России, привлеченного к делу в качестве второго ответчика. По словам истца, это нужно для дополнительной подготовки позиции.

Ранее Finvision Holdings подал иск к «Восточному» с требованием признать недействительными решения совета директоров банка о дополнительном выпуске 500 млрд акций стоимостью 1 копейка за бумагу. 5 июня Арбитражный суд Амурской области по иску компании Finvision Holdings Артема Аветисяна наложил запрет на проведение допэмиссии акций «Восточного» на 5 млрд рублей.