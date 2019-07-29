Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 723,19 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,26% — до отметки 1 351,78.

«Незначительное утреннее снижение нефтяных котировок и снижение большинства азиатских площадок задают умеренно негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 690—2 745 пунктов, по индексу РТС — 1 335—1 360 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.