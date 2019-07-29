Самыми кредитно-активными регионами, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), во II квартале 2019 года стали Москва и Московская область, следует из данных исследования организации.

«По объемам кредитования традиционно лидируют Москва и Московская область, где заемщики взяли 1,02 млн кредитов на сумму 412,96 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

На втором месте по объему выданных кредитов — Санкт-Петербург и Ленинградская область – 422,66 тыс. кредитов на 137,89 млрд рублей. Последним в тройке лидеров стал Краснодарский край – 359,33 тыс. кредитов на 71,03 млрд рублей.

Как отмечает ОКБ, в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский АО и Самарская область. При этом в Башкортостане отмечается редкий рост объемов кредитования. Во II квартале они выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых кредитов увеличилось на 7%.

Москва и Московская область, Санкт-Петербург и область стали лидерами по увеличению объемов выдачи всех типов кредитов. В сегменте POS-кредитов в тройку лидеров вошел столичный регион – 120,73 тыс. кредитов на 6,22 млрд рублей, Санкт-Петербург и область – 54,67 тыс. кредитов на 2,40 млрд рублей, по выдачам кредитов наличными — столичный регион – 436,81 тыс. кредитов на 201,04 млрд рублей, Санкт-Петербург и область – 179,35 тыс. кредитов на 65,03 млрд рублей, по объему одобренных лимитов на кредитные карты — столичный регион – 406,24 тыс. карт с лимитом 46,67 млрд рублей, Санкт-Петербург – 158,77 тыс. карт с лимитом 16,02 млрд рублей, автокредиты — в Москве и области – 28,49 тыс. на 31,44 млрд рублей, Санкт-Петербург – 15,17 тыс. кредитов на 14,61 млрд рублей, по объемам ипотечного кредитования — Москва и Московская область – 29,50 тыс. кредитов на 123,64 млрд рублей, Санкт-Петербург – 13,77 тыс. кредитов на 39,33 млрд рублей.

ОКБ также указывает на ряд особенностей роста объемов разных видов кредитования в регионах. Например, в Ростовской области объемы кредитования выросли на 20%, а количество новых кредитов — на 17%. Лидером по росту объемов POS-кредитования стал Санкт-Петербург, где объемы выдач выросли на 27%. Самые высокие темпы роста одобренных карточных лимитов были отмечены в Новосибирской области — 27%; самые высокие темпы роста объемов автокредитования — в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — на11%. В Санкт-Петербурге при этом количество новых автокредитов снижалось. В Башкортостане объемы ипотеки выросли на 31%, а количество новых кредитов — на 16%. Наиболее значительный рост среднего размера ипотечного кредита отмечен в Москве — на 15%.

Всего во II квартале 2019 года было выдано 9,58 млн новых кредитов общим объемом 2,20 трлн рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 7%, а объемы кредитования увеличились на 4%. За аналогичный период 2018 года было выдано 8,96 млн кредитов на 2,12 трлн рублей.

В целом по РФ объемы кредитов наличными во II квартале 2019 года выросли на 16%, а количество новых кредитов увеличилось на 11%; POS-кредиты — рост количества новых кредитов на 5%, объемы выдач выросли на 9%; количество новых автокредитов сохранилось примерно на уровне 2018 года, объемы выдачи выросли на 10%. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков во II квартале 2019 года, снизилось в годовом отношении на 27%, денежные объемы кредитования уменьшились на 18%.