Во II квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объему действующих кредитов данного типа снизилась за год на 3,3 процентного пункта до 13,7%, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам во II квартале были зафиксированы в Удмуртской Республике (12,7%), Московской области (10,3%), Ханты-Мансийском АО (10,2%), Санкт-Петербурге (8,9%) и Москве (6,8%).

Наибольшие доли просрочки свыше 30 дней к общему объему кредитов по кредитным картам продемонстрировали Иркутская область (19,7%), Ставропольский (19,0%) и Алтайский (18,3%) края, а также Кемеровская область (18,1%) и Красноярский край (17,4%).

Во II квартале текущего года самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по кредитным картам была отмечена в Республике Башкортостан (-9,7 п. п.), Ставропольском крае (-7,7 п. п.), Омской (-7,3 п. п.) и Оренбургской (-7,2 п. п.) областях, а также в Алтайском крае (-6,9 п.п.). В Москве и Санкт-Петербурге снижение доли просрочки составило 0,2 п. п.