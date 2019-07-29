Металлинвестбанк запустил сервис Google Pay, позволяющий клиентам с картами платежной системы Visa оплачивать покупки с мобильных устройств.

«Сервис Google Pay позволяет оплачивать покупки и услуги одним движением руки, просто поднеся устройство к терминалу с символом бесконтактной оплаты, — поясняется в релизе банка. — Google Pay можно установить на мобильные устройства с модулем бесконтактной оплаты NFC и с операционной системой не ниже Android 5.0. Google Pay предоставляет возможность оплачивать покупки смартфонами без необходимости использования пластиковых карт».

При использовании Google Pay можно добавить карту на несколько разных мобильных устройств. В банке также подчеркивают, что высокую безопасность платежей при оплате через Google Pay обеспечивает технология токенизации карт, при которой номер физической карты заменяется комбинацией цифр и оплата обязательно должна подтверждаться отпечатком пальца или паролем.



Чтобы воспользоваться сервисом Google Pay, держателю карты достаточно установить приложение через Google Play и добавить данные своей банковской карты Visa в приложение на своем устройстве.