Новикомбанк открыл операционный офис в Перми. Он расположен в центре города по адресу: ул. М. Горького, д. 21 / ул. Ленина, д. 20.

Руководитель представительства «Ростеха» в Пермском крае Василий Цыганков поясняет, что Новикомбанк как опорный банк госкорпорации открывает точки присутствия в крупнейших городах, где работают ее предприятия. Среди ключевых партнеров Новикомбанка в Пермском крае — АО «Редуктор-ПМ», АО «ОДК — Пермские моторы», АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-СТАР», НПО «Биомед».

Новикомбанк предложит специальные продукты для сотрудников организаций-партнеров. В частности, для работников «Ростеха» разработана социально-платежная карта, предназначенная для реализации социальных программ и сервисов. На территории предприятий будут установлены банкоматы. «При этом снимать наличные денежные средства без комиссии можно в любых банкоматах сторонних банков по всей территории России без ограничения», — подчеркивают в финучреждении.

Также сотрудникам «Ростеха» доступны кредиты на льготных условиях (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты), вклады со спецставками, дистанционные сервисы и услуги, программы лояльности и т. д. Клиенты смогут совершать валютно-обменные операции, а также воспользоваться услугами депозитария (сейфовыми ячейками).



Компаниям малого и среднего бизнеса, в том числе работающим в кооперации с предприятиями «Ростеха», Новикомбанк готов предложить финансирование, оформление гарантий, страхование, конверсионные операции, дистанционное обслуживание, депозиты, банковское сопровождение контрактов, операции с ценными бумагами, финансирование экспортно-импортных операций и другие услуги.