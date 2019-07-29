Клиенты Челябинвестбанка в рамках акции «Кредит одобрен» смогут получить от 300 тыс. до 1,5 млн рублей на срок до семи лет по ставке от 11,95—21,25% годовых. Страхование и обеспечение не требуются.

Для оформления заявки потребуются: паспорт гражданина РФ, СНИЛС, копия трудовой книжки (заверенная работодателем), военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии. Для подтверждения основного дохода можно представить справку 2-НДФЛ или по форме банка, в качестве дополнительного дохода банк принимает документы, касающиеся ведения бизнеса (срок ведения предпринимательской деятельности — не менее шести месяцев).

Заемщик должен достигнуть 21 года для подачи заявки и быть не старше 65 лет на момент погашения кредита, иметь постоянную регистрацию в Челябинске или Челябинской области (если клиент имеет временную регистрацию, выдача кредита возможна на срок, не превышающий срок регистрации).

Срок рассмотрения заявки — не более трех рабочих дней.

«Воспользоваться кредитным предложением возможно до 10 октября 2019 года», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.