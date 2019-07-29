AliExpress будет выступать поставщиком товаров для небольших магазинов в российских регионах, а также для крупной российской розницы, сообщили в пресс-службе компании.

«AliExpress в России запускает новую программу по работе с малым и средним бизнесом в регионах — компания будет выступать оптовым поставщиком наиболее популярных товаров для розничных сетей. AliExpress начинает тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами», — отметили в пресс-службе.

На первом этапе тестирования для заказа будут доступны аксессуары, товары для дома и сада, одежда и товары из категории различного сезонного ассортимента. Первыми клиентами компании в рамках проекта стали несколько региональных сетей в Краснодарском крае и Свердловской области.