Специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием. Таковы результаты исследования компании HeadHunter.

От рабочих со средним образованием (токарь, слесарь, техник на заводе и другие) работодатель ждет добросовестности и дисциплины (56%), специализированных знаний (55%), готовности к переобучению и повышению квалификации (37%). В реальности кандидаты демонстрируют в первую очередь профессиональные навыки (31%), а на добросовестность и готовность учиться приходятся 28% и 20% соответственно.

От рабочих с высшим образованием ждут специализированных знаний (73%), владения IT-системами и навыками программирования (49%) и тоже добросовестности и дисциплинированности (43%). У соискателей чаще встречаются специализированные знания и навыки (43%), владение IT-системами и навыки программирования (31%), владение неспециализированными компьютерными программами (30%).