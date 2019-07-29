В отдельных случаях можно предложить обманутым дольщикам квартиры в готовых или близких к завершению домах вместо недостроенных новостроек, где они купили жилье. Такую возможность поручил проработать вице-премьер Виталий Мутко.

По его словам, пока такой механизм только формулируется, для его использования требуется изменение законодательства, которое будет возможно в осеннюю сессию парламента.

Мутко отметил, что возможность предлагать квартиры дольщикам в более готовых домах вместо новостроек, на которые они заключили договор долевого участия, станет «третьей опцией решения их проблемы, помимо завершения дома и компенсации». При этом, уточнил он, это будет возможным, если у Фонда дольщиков в городе, где живут дольщики, будут свободные квартиры в других объектах.

Принят закон о компенсациях за приобретенное по незнанию «проблемное» жилье Закон также будет иметь обратную силу.

Также вице-премьер подчеркнул, что будет «лично следить» за тем, в каких случаях будут предоставлять денежную компенсацию дольщикам и насколько корректен аудит проекта, который решено не достраивать.

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин пояснил, что все компенсации дольщикам вместо завершения строительства будут происходить по текущей рыночной цене, но не ниже стоимости, указанной в договоре долевого участия. «Оценку будет проводить независимый оценщик», — уточнил он.