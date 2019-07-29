В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт незаконного вывода за рубеж примерно 135 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

По подозрению в незаконном деянии был задержан 35-летний местный житель. «Установлено, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он представил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При обыске по месту жительства и в офисе подозреваемого изъяты бухгалтерские документы, печати, компьютерная техника и магнитные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.



В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.

