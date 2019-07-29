Сооснователь «Глобус Гурмэ», первый зампредправления Сбербанка Лев Хасис выходит из состава акционеров сети — его пакет в «Глобус Гурмэ» перейдет топ-менеджерам, сообщает РБК.

Об изменениях в составе акционеров «Глобус Гурмэ» свидетельствуют данные кипрского реестра (головная структура ретейлера — STK Retail Holding Ltd). В последние годы основными акционерами STK Retail Holding Ltd были компания Fosbourne Properties и одноименный траст, принадлежащие Хасису и его партнерам, но их совокупная доля сократилась с конца декабря 2018-го с 95,68% до 6%. Основное изменение связано со значительным сокращением пакета Льва Хасиса — бизнесмен уже снизил свою долю до «менее чем 6% в пользу менеджмента» ретейлера, рассказали РБК источники. По их информации, в ближайшее время «будет продан и оставшийся пакет».

Гендиректор «Глобус Гурмэ» Андрей Яковлев подтвердил РБК, что он и несколько других топ-менеджеров компании выкупили пакет Хасиса в рамках ранее заключенного опционного соглашения. «Лев Хасис уже много лет являлся «глубоко спящим акционером» и не принимал участия в управлении, — рассказал Яковлев. — В итоге мы с партнерами реализовали право выкупа».

Никаких изменений в концепции сети, по словам Яковлева, не планируется.

Лев Хасис от комментариев отказался. Как утверждает один из собеседников РБК, «Хасис потерял активный интерес к «классической рознице», сейчас ему больше интересны проекты его работодателя — Сбербанка».