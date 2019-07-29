Альфа-Банк обновил линейку пакетов услуг для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса, расширив лимиты основных операций. Наибольшие преимущества получают индивидуальные предприниматели, для которых значительно увеличены бесплатные лимиты по ряду наиболее востребованных операций, таких как перевод средств на счета физлиц, указано в сообщении банка.

Новая линейка включает пять пакетов, наполнение которых сформировано исходя из специфики бизнеса различных категорий клиентов из сегмента МСБ. Это базовые пакеты «Лучший старт», «Удачный выбор», «ВЭД+» и «Все, что надо», а также пакет «Просто 1%» (запущен в рамках акции для клиентов, начинающих бизнес, микропредприятий и фрилансеров в статусе ИП).

Одновременно банк расширил бесплатный лимит на переводы на счета физических лиц для всех клиентов — индивидуальных предпринимателей. В зависимости от пакета бесплатные лимиты увеличились в полтора-два раза, сейчас минимальный лимит на переводы физлицам без взимания комиссии составляет 150 тыс. рублей в месяц, максимальный — 500 тыс. рублей.



«При авансовой оплате сразу за 12 месяцев клиент получает два месяца в подарок, фактически оплачивая обслуживание за десять месяцев. Также клиенты бесплатно пользуются картами «Альфа-Cash» в первые 6—12 месяцев», — отмечается в сообщении банка.

