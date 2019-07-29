Доходы от оказания услуг связи в России за I квартал 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросли на 2,1% и составили 437 млрд рублей, следует из материалов Минкомсвязи РФ.



Наибольший рост доходов продемонстрировали услуги по обеспечению документальной электросвязью — на 14,6% до 153,6 млрд рублей. Доходы от сегмента радиовещания, телевидения и спутниковой связи увеличились на 11,5% и составили 32,3 млрд рублей. Кроме того, доходы от почтовой связи также показали рост на 6,3%, достигнув 38,2 млрд рублей. На 5% выросли услуги от присоединения и пропуска трафика — до 64,9 млрд рублей.

В то же время отрицательную динамику показали поступления от использования таксофонов: доходы от данного типа связи снизились на 57,8%, составив 3,3 млн рублей. Поступления от оказания услуг международной и междугородной связи также сократились на 6% до 14 млрд рублей. Доходы от местной телефонии снизились как в городах, так и в сельской местности — на 10,4% и 8% (до 23,6 млрд и 2,3 млрд рублей соответственно). Доходы от услуг подвижной связи по итогам I квартала снизились на 13%, составив 104,4 млрд рублей.

По итогам I квартала 2019 года количество активных абонентов, пользующихся фиксированным Интернетом, составило почти 32 млн человек. В то же время количество абонентов фиксированного широкополосного доступа к Интернету (ШПД) за отчетный период составило 31,8 млн, а число абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к Интернету, достигло 127 млн.