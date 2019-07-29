Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система (ФРС) должна снизить базовую процентную ставку, что будет полезно для экономики.



«Евросоюз и Китай будут и дальше снижать процентные ставки и закачивать деньги в свои системы, что в значительной степени облегчит продажу продукции для их производителей. Тем временем, учитывая низкую инфляцию, ФРС ничего не делает, — и, возможно, сделает весьма мало по сравнению с ними! Очень плохо!» — написал Трамп в своем Twitter.

Заседание ФРС по денежно-кредитной политике в США пройдет 30—31 июля. Согласно данным CME Group по состоянию на понедельник, 77% экспертов считают, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов с текущего уровня 2,25—2,5%, 23% — что она будет снижена на 50 б. п.