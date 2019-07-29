Венгерский OTP Bank закрыл финансовую сделку по приобретению молдавского Mobiasbanca, ранее развивавшегося в составе группы Societe Generale. О том, что OTP Bank стал владельцем 96,69% Mobiasbanca, сообщает внешняя пресс-служба российского ОТП Банка.

Как уточняется, Mobiasbanca является четвертой по величине кредитной организацией в Молдавии, его доля на банковском рынке страны составляет почти 14%. Это универсальный банк, активно работающий как в розничном, так и в корпоративном сегменте.



На данный момент OTP Group присутствует в 11 странах Центральной и Восточной Европы.