Арбитражный суд Кемеровской области на заседании 29 июля объявил резолютивную часть решения о признании Кемсоцинбанка несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

Лицензия у банка была отозвана 31 мая этого года. ЦБ, в частности, отмечал, что Кемсоцинбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, а адекватное отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков приводило к полной утрате капитала банка. Кроме того, банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. Также регулятор указывал, что на балансе Кемсоцинбанка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам.

ЦБ в начале июля оценил «дыру» в капитале Кемсоцинбанка в 177 млн рублей.



АСВ выплачивает страховку вкладчикам Кемсоцинбанка через банк «Уралсиб», объем страховых выплат оценен в 1,7 млрд рублей.