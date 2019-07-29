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• ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация». По информации ЦБ на 1 июля, кредитная организация занимала 170-е место в банковской системе по величине активов, по данным финансового рейтинга Банки.ру — 164-е. Регулятор установил отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств.

• Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения, говорится в публикации Росстата. В I квартале 2018-го доходами ниже прожиточного минимума располагало 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек. Прирост этого показателя ведомство объясняет опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.



• Пользователи анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи: для этого нужно будет использовать банковский счет. Соответствующие положения содержатся в поправках к закону о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как эти кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и т. д., а пополнение кошелька с банковского счета позволит точно определить источник денежных средств.

• Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения. Создание реестра вместо существующего механизма доведения сведений до кредитных организаций позволит эффективнее выявлять подозрительных лиц и быстрее исключать из списка «оправдавшихся», считают в НСФР.