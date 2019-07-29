В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в разбойном нападении на инкассаторов, совершенном в 2006 году. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 14 июля 2006 года обвиняемый вместе с двумя сообщниками в филиале одного из банков Хабаровска совершил вооруженное нападение на инкассаторов с целью хищения крупной суммы денежных средств. Во время совершения преступления один из инкассаторов был убит, второй — ранен, также был ранен охранник финансового учреждения. Добычей злоумышленников стали 14 млн рублей. После совершения преступления соучастники скрылись.

«Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведенным оперативно-разыскным мероприятиям личности нападавших в кратчайшие сроки установлены. В 2006 году во время задержания одного из них тот оказал вооруженное сопротивление и был убит. Второй фигурант уголовного дела в 2010 году осужден на 15 лет лишения свободы», — отмечает ведомство.

Третий участник разбойного нападения покинул территорию России, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2018 году правоохранительными органами установлено его местонахождение, мужчина проживал на территории иностранного государства. Весной 2019 года он этапирован в Хабаровск и помещен в следственный изолятор.

В ходе следствия мужчина вину не признал.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — подчеркивается в сообщении.