Еврокомиссия считает анонимные электронные платежи, а также инвестиции в недвижимость и футбол рискованными с точки зрения попыток отмывания денег в ЕС. Об этом говорится в докладе, подготовленном для Европарламента, с которым ознакомились РИА Новости.



ЕК, в частности, обращает внимание на риски, связанные с анонимностью платежей. «Риски от использования финансовых технологий онлайн-сервисов, как ожидается, еще больше увеличатся в цифровой экономике, повышая спрос на онлайн-идентификацию. Использование и надежность электронной идентификации имеют решающее значение», — говорится в докладе.

В частности, пятая директива по борьбе с отмыванием денег, которая должна быть введена в действие в 2020 году, «предоставит ЕС инструменты, позволяющие более эффективно предотвращать использование своей финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, в частности ограничивая анонимность, предлагаемую виртуальными валютами, поставщиками электронных кошельков и предоплаченными картами».

«Финансовые продукты, предлагающие аналогичную анонимность в определенных обстоятельствах (например, некоторые электронные средства оплаты, виртуальные валюты и нерегулируемые краудфандинговые платформы), также уязвимы для отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в документе.

Компании обеспокоены принятием закона о запрете анонимно пополнять электронные кошельки Анонимный кошелек — самый легкий способ для людей, привыкших к наличным, попробовать банковские услуги.

Риски отмывания денег ЕК также видит в сфере недвижимости. «На основе консультаций с экспертами складывается мнение, что сектор недвижимости все больше подвергается значительным рискам отмывания денег. Другими распространенными способами отмывания доходов являются завышение счетов в коммерческой сфере и фиктивные кредиты», — говорится в докладе ЕК о рисках отмывания денег в странах ЕС.

ЕК напоминает, что у европейских стран есть полномочия назначать саморегулируемые органы «для надзора за налоговыми консультантами, аудиторами, внешними бухгалтерами, нотариусами и другими независимыми юристами и агентами по недвижимости».

Внимание также должны привлечь «торговцы дорогостоящими товарами, если они принимают наличные платежи выше определенного порога».

Кроме того, риск отмывания денег в ЕК видят и в сфере инвестиций в футбол. «Сложная организация профессионального футбола и отсутствие прозрачности создали благодатную почву для использования незаконных ресурсов. В этот вид спорта инвестируются вызывающие вопросы суммы денег без видимой или объяснимой финансовой отдачи или прибыли», — говорится в докладе.



«Государствам-членам следует продолжать проводить тематические инспекции, уделяя особое внимание различным областям в зависимости от сектора и продукта», — рекомендует ЕК.

В пятницу, 26 июля, Совет Федерации одобрил изменения в федеральный закон «О национальной платежной системе» и в федеральный закон «О Центральном банке РФ» в части уточнения требований к деятельности иностранных платежных систем и иностранных поставщиков платежных услуг. Согласно изменениям, Банк России сможет запрашивать и получать от оператора иностранной платежной системы на территории РФ информацию, в том числе персональные данные.

Раньше такого требования в законе не содержалось и физлица могли пополнять кошельки наличными без идентификации личности. После вступления в силу изменений возможности выполнить электронный платеж лишатся владельцы анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и ряда других.