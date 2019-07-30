Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков, сообщают «Известия» . Письмо с инициативой направлено в Госдуму и будет обсуждаться в период осенней сессии.

В письме предлагается закрепить в действующем законодательстве создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов с последующей возможностью их блокировки как ресурсов, которые «осуществляют продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан». В документе указывается, что, используя такие ресурсы, пассажир бронирует поездку в легковом автомобиле, но по факту может ехать в автобусе вместимостью более 40 мест. При этом есть вероятность, что транспортное средство не прошло техосмотр, в нем нет тахографа, а водитель избежал предрейсового медицинского контроля. Также отмечается, что компании-перевозчики зачастую не платят налогов и формируют так называемый серый рынок.

Объединение провело мониторинг и уже сформировало перечень из 229 сайтов, которые, как считают в ООП, торгуют билетами нелегальных автоперевозчиков. Среди них — BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также «автобусные» странички на OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и многих других, говорится в письме объединения в Госдуму.

Крупные сервисы, такие как «Туту.ру» и Busfor, уже не допускают работы с нелегалами, заявила Татьяна Ракулова, директор Объединения автопассажирских перевозчиков. При этом с сайтами частных перевозчиков, через которые они продают билеты, с принятием соответствующей законодательной базы, по ее словам, бороться стало бы проще. Ракулова также напомнила о проблеме с получением маршрутных карт на межрегиональных линиях, с которой сталкиваются легальные лицензированные компании и предприниматели — из 4,5 тыс. перевозчиков маршрутные карты сейчас есть примерно у 3 тыс., остальные оказались без полного комплекта документов.

Директор «Связного.Трэвел» Андрей Осинцев в разговоре с «Известиями» отметил, что рынок онлайн-продаж автобусных перевозок сейчас находится на ранней стадии развития и условия, а также технологии, которые используются его участниками (перевозчиками, автовокзалами и билетными агентами), только формируются.