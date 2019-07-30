Экономический блок правительства поддерживает идею о разграничении оснований, по которым компании, попавшие под санкции, могут не раскрывать информацию о себе. Об этом РБК рассказал директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев. «Санкционный» департамент был создан в 2018 году, в его обязанности входит противодействие санкциям и снижение негативных эффектов, к которым они приводят.

«В ответ на иностранные ограничительные меры в российском законодательстве появились исключения из обязательного раскрытия информации. Они выглядят примерно так: если российское лицо находится под санкциями иностранного государства или группы государств, то не раскрывается какая-то часть информации. Существующая формулировка нас не вполне устраивает, потому что санкции бывают разные, и не во всех случаях исключения раскрытия обоснованны», — сказал Тимофеев.

Американские санкции предусматривают включение людей и компаний в список SDN, а за «существенные» деловые связи с фигурантами списка можно попасть под вторичные санкции.

«В результате отдельные банки, особенно с иностранным участием, предпочитают отказываться работать с SDN-лицами, разрушается целостность отечественной экономики и подрывается суверенитет. Возникает задача оградить экономику от нежелательного внешнего воздействия. Именно поэтому в законодательстве приняты исключения в раскрытии информации о связях с SDN-лицом», — сказал Тимофеев.

Другие ограничительные меры, которые вводились против России, экстерриториальных свойств не имеют, подчеркнул чиновник. Речь, в частности, идет об украинских санкциях, европейских блокирующих ограничениях, европейских и американских секторальных санкциях. Для них не требуется применения исключений в раскрытии информации, считает он. В скором времени законопроект может быть внесен, сообщил Тимофеев.

«Таким образом, необходимо изменение подхода к предоставлению исключений в раскрытии информации. Они должны зависеть от вида иностранных санкций. По этому вопросу состоялось обсуждение в правительстве Российской Федерации, необходимость изменений поддержана экономическим блоком. Внесение в правительство законопроекта планируется в этом году», — сказал он РБК. Закрытие информации — «вынужденная мера», необходимая, чтобы снизить риск введения «вторичных санкций» и предотвратить разрыв деловых связей лиц, отметил Тимофеев.

Подсанкционные эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме данные о руководстве, активах, структуре владения, сделках, акционерах, контрагентах и другие. В соответствующем постановлении правительства нет детализации по видам санкций, в нем лишь упоминаются «меры ограничительного характера». Скрывать данные эмитент может, если он сам находится под санкциями, если информация может привести к наложению санкций на него или других лиц.