Доля задолженности по потребительским кредитам (кредитам на покупку потребительских товаров), просроченной на 30 дней и более, составила во II квартале текущего года 19,9% от общего объема действующих кредитов данного типа, снизившись за год на 0,4 процентного пункта (с 20,3% во II квартале 2018-го). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

За отчетный период самые низкие доли просроченной задолженности по потребительским кредитам среди 30 регионов, лидирующих по объемам данного вида розничного кредитования, были зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (11,1%), Москве (15,5%), Московской области, Татарстане (16,8%) и Удмуртии (17,3%).

Наиболее заметное снижение доли просроченной задолженности по потребкредитам среди 30 обозначенных регионов по сравнению со II кварталом 2018 года было в Тюменской области (минус 4 п. п., без ХМАО и Ямало-Ненецкого АО), Приморском крае (минус 1,4 п. п.), Башкирии, Кемеровской области (минус 0,9 п. п.), Пермском крае и Омской области (минус 0,8 п. п.).

В то же время в ряде регионов был зафиксирован рост просрочки, в том числе в Якутии (плюс 1,6 п. п.), Самарской области (плюс 1,1 п. п.), Московской области (плюс 1 п. п.), Свердловской области (плюс 0,8 п. п.).

В Москве просрочка по потребительским кредитам за год выросла на 0,3 п. п., а в Санкт-Петербурге уменьшилась на 0,7 п. п.

«Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден несколько лет назад, и в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Однако, несмотря на некоторое снижение уровня просрочки в последнее время, объемы «плохих» долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными, а динамика в регионах — разнонаправленной».



По состоянию на 1 июня 2019 года НБКИ консолидирует информацию более чем 4 тыс. кредиторов о кредитах более чем 97 млн заемщиков.