Рост ВВП в 2019 году не будет выше 1%, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, разместив у себя в Twitter сводку по прогнозам динамики роста ВВП России в 2019 году от разных институтов.

Так, МВФ в июле прогнозирует рост ВВП на уровне 1,2%, снизив его с 1,7% в конце прошлого года. По данным Еврокомиссии, российский ВВП может вырасти на 1,5% по итогам года, прогноз был снижен с 1,6% на конец 2018-го. Всемирный банк снизил прогноз с 1,5% на конец прошлого года до 1,2% в мае 2019-го. В АКРА ожидали роста экономики на 1,4% по итогам года, но в июле 2019-го он был снижен до 0,9%.

Минэкономразвития с конца прошлого года сохраняет прогноз на уровне 1,3%, как и Счетная палата — на уровне не выше 1%.