«Финам» предлагает посетителям Банки.ру инвестиционную стратегию «Гибридная» на выгодных условиях. Для того чтобы подключить стратегию и воспользоваться предложением, необходимо оставить заявку на сайте Банки.ру, открыть счет онлайн в одном из офисов «Финама», пополнить счет и подключить стратегию онлайн.

Потенциальная доходность стратегии — до 25%. По предложению доступен пониженный порог для входа инвестирования — от 25 тыс. рублей, три месяца бесплатного использования сервиса «Автоследование» по стратегии, тариф без комиссии за сделки от 0 рублей. Срок инвестирования — шесть месяцев.

Кроме того, «Финам» будет начислять 3,75% годовых при инвестировании в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

«Стратегия «Гибридная» — автоматизированная инвестиционная стратегия, направленная на защиту капитала от инфляции. Сохранение и увеличение капитала происходит путем формирования диверсифицированного портфеля, состоящего из государственных облигаций РФ и высоколиквидных акций Московской биржи», — отмечают эксперты.