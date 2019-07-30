Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт Mastercard Inc. в первом полугодии 2019 года увеличилась на 27,7% по сравнению с первым полугодием 2018 года — до 3,91 млрд долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,8 доллара против 2,91 доллара годом ранее. Выручка составила 8,002 млрд долларов, увеличившись на 10,5% к прошлогоднему показателю в 7,245 млрд долларов.

По итогам II квартала чистая прибыль компании выросла на 30,5% до 2,048 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию за три месяца составила 2 доллара против 1,5 доллара во II квартале 2018 года. Выручка в годовом выражении выросла на 12,2% до 4,113 млрд долларов.

«Мы продолжаем следовать своей стратегии и получили сильные результаты по выручке и прибыли еще в одном квартале», — приводятся в пресс-релизе слова главы Masterсard Аджая Банги.

Mastercard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на 30 июня компанией было выпущено 2,6 млрд карт Mastercard и Maestro.