Сбербанк включил дистанционные медицинские консультации в детскую накопительную программу страхования жизни «Билет в будущее», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новая опция позволяет обращаться онлайн к дежурным терапевтам и педиатрам, а также к узким специалистам через сервис DocDoc (входит в экосистему Сбербанка). По данным сервиса DocDoc, более половины клиентов обращаются за телемедицинской помощью в случаях, связанных именно с детьми», — говорится в релизе.

Обновленная программа включает в себя срочные онлайн-консультации дежурных терапевтов и педиатров в режиме 24/7/365, а также четыре плановые онлайн-консультации в год таких специалистов, как гастроэнтеролог, гинеколог, дерматовенеролог, диетолог, кардиолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, психолог, уролог, хирург, эндокринолог. Обращаться к докторам клиенты могут как по вопросам своего здоровья, так и здоровья своих детей.

Программа накопительного страхования жизни «Билет в будущее» позволяет сформировать к совершеннолетию ребенка капитал, который можно направить на оплату обучения в вузе или проживания в другом городе, на первый взнос по ипотеке и другие нужды. По продукту предусмотрены сервисы образовательного консультанта, помощника по профориентации ребенка и налогового консультанта, с помощью которого клиенты могут проще оформлять налоговый вычет.