Техноретейлер «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») присоединился к партнерской программе карты «Халва» Совкомбанка.

Теперь покупки товаров в рассрочку будут доступны для обладателей «Халвы» почти в 5 тыс. магазинов сети, сообщается в пресс-релизе ретейлера.

«Покупки в «Связном» и «Евросети» по картам «Халва» доступны уже с 31 июля текущего года. Покупателям будут доступны два типа рассрочки: при покупке на сумму до 5 000 рублей срок составит один месяц, при совершении покупки от 5 000 рублей — три месяца», — говорится в релизе.

При совершении покупок за собственные средства клиентам «Халвы» будут начисляться баллы кешбэка, используя которые в конце каждого месяца можно будет компенсировать стоимость покупок, совершенных в том числе и в магазинах «Связной» и «Евросеть».