Аналитики ITI Capital рекомендуют инвесторам присмотреться к обыкновенным акциям «Татнефти». Сейчас бумаги нефтяной компании торгуются на Московской бирже на уровне 735 рублей, в ITI Capital ожидают роста котировок до 800 рублей.



«Мы рекомендуем покупку обыкновенных акций, поскольку их динамика с начала года существенно отставала от роста привилегированных акций», — написала в комментарии аналитик инвесткомпании Анна Лакейчук.

Для роста акций «Татнефти» есть две причины. Первая — хорошие финансовые показатели. «Татнефть» отчиталась о росте выручки за первое полугодие по РСБУ до 399,7 млрд рублей (+9,4% год к году) и незначительном снижении чистой прибыли относительно прошлогоднего показателя до 93,3 млрд рублей (-0,6%). Вторая — неплохие дивидендные выплаты, которые рассчитываются от прибыли по РСБУ.

При сохранении коэффициента выплат на уровне 100% (глава «Татнефти» Наиль Маганов заявлял о планах как минимум сохранить прошлогодний уровень дивидендных выплат в 2019 году) дивиденд за первое полугодие 2019 года, по расчетам аналитика, составит 40,11 рубля за акцию. Это соответствует дивидендной доходности 5,5% для обыкновенных и 5,9% — для привилегированных акций.