Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении с топором на сотрудников финансовой организации, двое из которых госпитализированы с различными травмами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Как сообщалось, инцидент произошел во вторник в одном из офисных помещений бизнес-центра на площади Конституции. По предварительным данным, мужчина пришел в офис одного из финансовых учреждений, выразив недовольство качеством предоставленных услуг.

По сообщению полиции, в результате конфликта он нанес «предметом, похожим на топор», травмы двум сотрудникам, которые были госпитализированы.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно установили место нахождения предполагаемого виновника инцидента. В настоящее время он доставлен в полицию для проведения процессуальных действий», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, информирует полиция.