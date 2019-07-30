Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества десяти бывших топ-менеджеров ЕвроАксис Банка на сумму 1,07 млрд рублей, говорится в определении суда.

Заявление о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска АСВ о взыскании этой суммы с экс-руководителей банка.

Однако суд отклонил требование об аресте имущества. Агентство не представило доказательства того, что «непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта».

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими ЕвроАксис Банк лицами совершены действия по формированию заведомо невозвратной ссудной задолженности юридических лиц, а также выданы банковские гарантии без их отражения в бухгалтерском учете банка. Кроме того, при наличии соответствующих оснований руководством банка не принимались меры по предупреждению банкротства, отметило АСВ.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и статьей 189.23 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» являются, по мнению агентства, основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы 31 августа 2016 года признал ЕвроАксис Банк несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим должника было назначено АСВ.