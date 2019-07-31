Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила диапазон для тестирования сети 5G интернет-провайдеру «ЭР-Телеком Холдинг», сообщают «Известия». Ему выделены диапазоны 4,8—4,99 ГГц и 27 ГГц, рассказали представители оператора и Минкомсвязи. «ЭР-Телеком» планирует протестировать 5G более чем в 50 опытных зонах. По словам источников, тестирование может начаться после соблюдения необходимых административных процедур — вероятно, осенью этого года. Представить результаты участники должны до сентября 2020 года.

По мнению экспертов и представителя самого «ЭР-Телекома», возможности и желания стать полноценным 5G-оператором у провайдера нет. Инфраструктура для 5G будет строиться не с нуля — сотовые компании начнут постепенно дополнять его фрагментами уже действующие сети предыдущих поколений. «ЭР-Телеком» не претендует на обслуживание конечных абонентов 5G — ему нужно протестировать частоты для создания инфраструктурного «оператора для операторов», объяснил представитель компании. Сотовые компании смогут подключать свои базовые станции к ее оптико-волоконной сети и таким образом экономить на строительстве инфраструктуры, объясняет он.

Эксперты приводят три основных сценария развития инфраструктуры 5G в России: каждый оператор строит сети самостоятельно, компании совместно используют часть сетевого оборудования, наконец, создается единый инфраструктурный оператор, на сети которого работают все заинтересованные структуры. Как посчитала в прошлом году PwC, если четыре крупнейшие российские сотовые компании будут строить сети по отдельности, их общие расходы составят 550—610 млрд рублей. При совместном использовании части оборудования и пассивной инфраструктуры эти затраты снизятся до 400—445 млрд рублей. А создание единого оператора, сетью которого будут пользоваться все остальные участники рынка, обойдется в 330—365 млрд рублей.

О поддержке третьего сценария с единым инфраструктурным оператором — на всех работающих в России сотовых операторов частот может не хватить, ранее заявляла Минкомсвязь.

«Ростелеком» — сторонник консорциума или инфраструктурного оператора для развития сетей 5G, отмечает его представитель. В феврале этого года «Ростелеком» и «МегаФон» создали совместное предприятие по консолидации, расчистке и конверсии радиочастотного ресурса, необходимого для внедрения 5G. Tele2 поддерживает модель, при которой 5G-услуги будут оказываться на сети единого инфраструктурного оператора, что позволит построить полноценную сеть на всей территории РФ и обеспечить операторам недискриминационный доступ к инфраструктуре, отмечает его представитель. МТС поддерживают идею создания консорциума операторов на период конверсии и расчистки спектра только в диапазоне 3,5 ГГц без образования юрлица. Самый выгодный и логичный вариант — кооперация нескольких игроков, полагает представитель «МегаФона».

Минкомсвязь РФ надеется на расширение диапазона частот для тестов 5G

Речь идет об уже выделенном для тестов диапазоне 4,8—4,99 ГГц, его нижнюю границу планируется расширить до 4,4 ГГц.