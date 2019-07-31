Юристы начали разрабатывать систему налогообложения цифровых активов, сообщает «Коммерсант» . Базовая идея участников рынка в том, чтобы приравнять все виды токенов к имущественным правам.

Согласно исследованию, представленному замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Ильей Кучеровым 30 июля на заседании комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, прежде всего необходимо «категорировать операции с криптовалютой как объект налогообложения». Базой для всех последующих юридических конструкций должно стать приравнивание всех видов токенов к имущественным правам. Сейчас статус «вольных» токенов и классической платежной криптовалюты остается неопределенным.

Вместе с тем было предложено оставить вопросы отражения таких активов в отчетности на усмотрение самих налогоплательщиков. При этом основой должна стать «неизменность источника информации о курсе криптоактива на момент получения и выбытия», что позволит избежать налоговых злоупотреблений.

По мнению Кучерова, необходимо также определиться относительно возможности использования криптовалют в качестве денежных измерителей. Для токенов, выпущенных вне лицензированных площадок РФ, был предложен следующий механизм: их курс сначала определяется в отношении к биткоину, затем пересчитывается в доллары США, а затем в рубли.

Минфин сообщил о завершении работы над законопроектом о цифровых финансовых активах В течение двух недель он будет представлен ко второму чтению.

Комиссия одобрила предложения освободить операции с цифровыми правами от НДС, а также исключить взимание подоходного налога с граждан, которые реализуют цифровые активы после года непрерывного владения ими.

Российские юристы считают, что преференции стоит распространить и на майнеров. В частности, в отношении майнеров-ИП применять патентную систему налогообложения, предполагающую аккредитацию в Министерстве цифрового развития, а также раскрытие налоговым органам реквизитов криптокошелька такого предпринимателя (в целях контроля предельной суммы дохода, предполагающей льготы).