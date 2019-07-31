Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Вооруженные силы Российской Федерации». Монеты посвящены соединениям и воинским частям ядерного обеспечения Министерства обороны РФ, уточняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

На оборотной стороне одной монеты расположена эмблема соединений и воинских частей ядерного обеспечения. Еще на одной монете изображены стратегический бомбардировщик, мобильный ракетный комплекс, атомная ракетная подводная лодка и стилизованные орбиты электронов. На третьей монете размещено изображение нарукавного знака 12-го Главного управления Минобороны.





Тираж каждой монеты составляет 5 тыс. штук.

В серии «Вооруженные силы Российской Федерации» с 2005 года выпущено 27 монет, напоминает Банк России.

