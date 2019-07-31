Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам колонии общего режима гражданина США Дмитрия Котляренко по уголовному делу о хищении свыше 11 млрд рублей, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Котляренко признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств.

«Назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Срок отбывания наказания исчислять с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания», — сказала Царева.

Направлено в суд дело экс-главы Минфина Подмосковья Алексея Кузнецова на 11 млрд рублей Ранее суды уже приговорили шестерых членов преступной группы к различным срокам лишения свободы; четыре лица находятся в международном розыске.

По версии следствия, с 2005 по 2008 год Котляренко в составе организованной преступной группы, которую возглавил бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, незаконно приобрел право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Подмосковья, а также похитил имущество ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». Общая сумма похищенного превысила 11 млрд рублей.

Денежные средства были перечислены на счета подконтрольных участникам организованной группы организаций, в том числе иностранных компаний, а в дальнейшем использовались на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей.