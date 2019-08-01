«Дайджест Банки.ру» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных нововведений наступившего месяца

Ипотечникам дадут каникулы и налоговые льготы

С 1 августа материальная выгода, которую получает заемщик во время ипотечных каникул, освобождена от НДФЛ . Кроме того, от налога освобождается компенсация в размере 450 тыс. рублей, которую государство предоставляет семьям на погашение ипотечного кредита при рождении третьего и последующих детей.

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля. Теперь заемщик, попавший в тяжелую жизненную ситуацию, может потребовать у банка приостановить платежи или снизить их размер на срок до полугода. И один раз кредитная организация будет обязана такую возможность предоставить. «Выйти на каникулы» могут заемщики, лишившиеся работы, получившие инвалидность или утратившие трудоспособность на срок более двух месяцев. Получить льготу можно также при снижении доходов и увеличении числа лиц на иждивении, например, при рождении ребенка. Наконец, с 1 августа для внесения изменений в записи ЕГРН при оформлении ипотечных каникул не нужно будет платить госпошлину в размере 200 рублей.

Работающие пенсионеры получат прибавку

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к страховой пенсии. Сумма доплаты зависит от размера заработной платы пенсионера, но не превысит трех пенсионных баллов, то есть 261 рубля 72 копеек. Перерасчет пенсий коснется около 14 млн пенсионеров. На эти цели ПФР выделит 10,6 млрд рублей.

Работодателя накажут за зарплатное рабство

С 6 августа вводится административная ответственность для работодателей за отказ сотруднику в выборе зарплатного банка. Само по себе зарплатное рабство было отменено еще в 2014 году, но штрафов для работодателя предусмотрено не было. Теперь за отказ сменить зарплатный банк должностное лицо заплатит 10—20 тыс. рублей, ИП — 1—5 тыс. рублей, юрлицо — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Страхование жилья от ЧС простимулируют

В платежках за ЖКУ появится новый пункт о страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций. При этом страхование жилплощади остается добровольным. Соответствующий закон вступает в силу 4 августа. Регионы разрабатывают программы по возмещению ущерба гражданам, чье жилье пострадало в чрезвычайных ситуациях. Участие в добровольном страховании не лишает социальных выплат и права на получение новой недвижимости, если старая была разрушена. Страховка позволит предпочесть деньги получению новой недвижимости.