Тушинский суд Москвы приговорил к полутора годам лишения свободы коллектора, звонившего с угрозами директору и учителям школы, в которой учатся дети должника, сообщили РАПСИ в столичной прокуратуре.



«Тушинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимого гражданина РФ 29-летнего Максима Жмыхова. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, если такими действиями причинен существенный вред с применением насилия или угрозой его применения)», — уточнили в ведомстве.

Суд установил, что Жмыхов являлся специалистом по работе с клиентами ООО «МКК Шиллинг» и звонил с различных абонентских номеров заемщику микрофинансовой организации с требованием погасить долг в 30 тыс. рублей.

ЦБ исключил из реестра МФО, сотрудники которой угрожали московской школе В числе нарушений ЦБ назвал невключение в индивидуальные условия договоров займа условий о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав требований по нему.

«Не достигнув поставленной цели, коллектор выяснил, в каком образовательном учреждении обучаются несовершеннолетние дети заемщика, стал звонить на личные номера сотовых телефонов директора школы и учителя.

В ходе телефонных разговоров с педагогами Жмыхов неоднократно высказывал угрозы применения физического насилия в отношении несовершеннолетних, если заемщик не погасит возникшую перед микрокредитной организацией задолженность», — отмечает прокуратура.

Опасаясь за жизнь и здоровье своих детей, потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый свою вину не признал. Однако суд признал Жмыхова виновным и приговорил его к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении.