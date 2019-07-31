Сбербанк привлечен к административной ответственности за распространение рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.

В январе 2019 года в Нижегородское УФАС поступило обращение по поводу рекламы, распространенной Сбербанком на телефонный номер заявителя без его предварительного согласия. В отношении банка 19 февраля было возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 федерального закона «О рекламе».

По результатам рассмотрения дела комиссия Нижегородского УФАС 25 марта признала данную рекламу Сбербанка ненадлежащей — противоречащей требованиям вышеуказанного положения закона «О рекламе».

Нарушения требований рекламного законодательства образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных нарушениях, указывают антимонопольщики. Должностное лицо Нижегородского УФАС 17 июля составило протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.3 КоАП. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Сбербанк был привлечен к административной ответственности.

Согласно вынесенному должностным лицом УФАС постановлению, Сбербанку назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.



Антимонопольное ведомство напоминает, что, в соответствии с частью 1 статьи 18 закона «О рекламе», распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. В вышеуказанном положении КоАП прописаны штрафы, которые в подобных случаях могут составлять для юридических лиц от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

