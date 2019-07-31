Издания «Проект» и The Bell опубликовали совместное расследование, в котором говорится о том, что арестованный в начале июля за взятки на 850 тыс. долларов экс-глава управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин годами «крышевал» банковскую сферу. Издания со ссылкой на пострадавших банкиров утверждают, что в схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и даже сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».



Источник, близкий к ФСБ, сообщил о двух способах «взаимодействия» управления «К» с банками. Первый — процент от выведенных средств (0,1—0,2%) от объема операции, второй — фиксированные взятки за конкретные нарушения. Бывший владелец банка с отозванной лицензией рассказал, что управление «К» ставило на «абонентскую плату» те банки, которые занимались обналом.

«Для получения процента из ФСБ в банк командировали «подкрышника» — офицера ФСБ/КГБ в отставке, его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, и он контролировал все денежные потоки. Это позволяло держать все под колпаком, к тому же в обязанности «подкрышников» входил сбор информации о рынке», — указано в расследовании.

Также, по данным изданий, у арестованных сотрудников была налажена работа с региональными управлениями ФСБ, так как «в регионах получить наличные всегда было проще и дешевле». Перевозкой средств, которые банкиры передавали силовикам, занимались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Перед операциями спецназовцы брали больничный, а машины сдавали на «техобслуживание».

У бывшего начальника управления «К» по банкам изъяли наличные и ценности на 12 млрд рублей Разработка в управлении «К» ФСБ была инициирована начальником управления Иваном Ткачевым, который давал распоряжение о проведении оперативного эксперимента в отношении бывшего главы МЭР.

Издания пишут, что Черкалин «тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков». «Блестящий, очень умный, прекрасно разбирается в теме, если бы не все это, я бы его на работу взял. Но это все ребята коммерческие, такое поколение», — рассказал о Черкалине один из банкиров. В ФСБ не ответили на запрос авторов расследования.

В сферу деятельности управления «К» ФСБ помимо контроля за финансовыми институтами входит также противодействие контрабанде и хищению бюджетных средств, оно считается одним из ключевых подразделений спецслужбы и всей системы правоохранительных структур по борьбе с экономическими преступлениями.

