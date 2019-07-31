В Хабаровске расследовали уголовное дело в отношении менеджера по работе с ключевыми клиентами отдела корпоративных продаж одного из банков города. Об этом сообщается на сайте МВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 33-летний обвиняемый имел доступ к клиентской базе банка и достоверно знал порядок оформления кредитных договоров посредством мобильного приложения. С целью хищения денежных средств он вносил изменения в персональные данные клиентов банка, направлял в банк фиктивные заявления на получение кредитов. При этом злоумышленник указывал номера телефонов, находящихся у него в пользовании. Посредством мобильного приложения, подключенного к указанным им абонентским номерам, злоумышленник оформлял кредитные договоры на клиентов банка без согласия и фактического присутствия заемщиков.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый воспользовался персональными данными семи клиентов банка. В общей сложности на основании представленных подложных заявок на получение потребительских кредитов было подписано 17 кредитных договоров на общую сумму порядка 6,7 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество») с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, уточняют правоохранители.



Название банка в сообщении МВД не указано.