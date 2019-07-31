Сборы страховой компании «Ингосстрах» за первое полугодие 2019 года составили 58,7 млрд рублей (рост на 33%). В частности, по операциям прямого страхования было получено 54,1 млрд рублей (рост на 33%), по операциям входящего перестрахования — 4,5 млрд рублей (рост на 37%), говорится в релизе страховщика.



Общий объем выплат «Ингосстраха» за первое полугодие текущего года составил 26,8 млрд рублей, что на 29% выше объема выплат за аналогичный период 2018 года. Выплаты по операциям прямого страхования составили 22,8 млрд рублей (рост на 17%), по операциям входящего перестрахования — 4 млрд рублей (рост на 225%).



Общий инвестиционный доход «Ингосстраха» за первое полугодие 2019-го составил 3,9 млрд рублей, что на 521% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Общий совокупный доход компании за первое полугодие 2019-го составил 2,7 млрд рублей, что лишь на 12% ниже результата аналогичного периода прошлого года.

Объем активов страховой компании составил 177,9 млрд рублей (прирост 11%). Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, увеличились до 83,8 млрд рублей (прирост 10%). Собственный капитал достиг показателя 71,3 млрд рублей (прирост 4%).