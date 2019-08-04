Банк «Ак Барс» запустил в промышленную эксплуатацию на портале госуслуг Татарстана собственную разработку — чат-бот-платформу Aimee, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Общение с ботом в чате доступно для авторизованных пользователей портала uslugi.tatarstan.ru в специальном диалоговом окне. Платформа анализирует вопросы пользователей, например, «как записаться к врачу» или «оплатить ЖКХ», ищет информацию о нужной услуге и «подсказывает» оператору подходящий ответ. Обучившись, Aimee может вести диалог без помощи человека», — говорится в релизе.

Чат-бот с дополненным интеллектом с апреля используется в работе операторов контакт-центра государственных и муниципальных услуг Татарстана, благодаря чему один оператор может вести несколько чатов одновременно. За счет автоответов чат-бота время обработки сообщений снизилось на 36%.

«Чат-платформа, основанная на алгоритмах машинного обучения, позволит открыть новый канал взаимодействия с клиентом и выведет сервис на другой уровень. Aimee снизит нагрузку на сотрудников кол-центра и позволит обрабатывать большее количество запросов. В дальнейшем мы планируем улучшать алгоритмы, тем самым повышая уровень автоматизации кол-центра», — отметил директор по инновациям «Ак Барса» Дамир Галиев.