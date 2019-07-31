В Мордовии вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

«Отделом по расследованию преступлений на территории Пролетарского района СУ УМВД России по городу Саранск установлено, что 31 января 2019 года в вечернее время осужденный, переодетый в костюм Деда Мороза, вошел в помещение салона сотовой связи и, угрожая оператору ножом, открыто похитил из кассового аппарата денежные средства в сумме более 140 тысяч рублей, после этого скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении ведомства.

«Дед Мороз» в медицинской маске ограбил салон сотовой связи Забрав около 145 тыс. рублей, злоумышленник скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность злоумышленника. Молодой человек был задержан на одной из улиц Саранска. Также оперативники обнаружили и изъяли костюм, в который задержанный был одет при нападении. Мужчина пояснил, что решился на противоправное деяние из-за тяжелого материального положения.



Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.