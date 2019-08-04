МТС расширяют возможности пользователей в международном роуминге. Клиенты МТС могут безлимитно звонить из-за границы на один номер любого оператора России, сообщает пресс-служба компании.



«Без ограничений звонить и принимать звонки с выбранного номера могут пользователи, подключившие опцию «Забугорище». Эти разговоры не будут расходовать пакет минут, включенный в тариф пользователя», — говорится в релизе.

Подключить «Любимый номер» можно бесплатно.

Отдельно платить за пользование «Любимым номером» не требуется. Плата за опцию «Забугорище» составляет, как и ранее, 350 рублей в день пользования. Подключиться к акции можно до 31 октября (включительно).

Предложение действует в Таиланде, Италии, Испании, Греции, Чехии, Германии, Франции, Венгрии, ОАЭ, Южной Корее и многих других странах.