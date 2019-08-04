Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию в рамках креативной концепции «Одобряем ваши желания». Реклама представлена роликами на телевидении и в Интернете, билбордами, баннерами в Интернете, а также макетами в прессе. Рекламная кампания пройдет во всех городах присутствия банка «Восточный», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Рекламная кампания направлена на привлечение внимания клиентов к флагманскому продукту банка «Восточный» — кредиту наличными «Большой комфорт». Этот кредит предоставляется на сумму 1 млн рублей по очень привлекательной ставке — 9,9% годовых.

«Наша новая рекламная кампания отвечает потребностям наших текущих и потенциальных клиентов в период завершения реализации летних планов и подготовки к новому рабочему и учебному году — ведь именно в августе мы обновляем гардероб к новому сезону, покупаем бытовую технику и электронику, завершаем начатый ремонт», — отметил директор по маркетингу банка «Восточный» Александр Рукавишников.

Креативную концепцию рекламной кампании банка «Восточный» представило агентство SHMA, производство ролика обеспечила студия «Вайт Волф Продакшн».

Ролик можно посмотреть на канале банка «Восточный» в YouTube .