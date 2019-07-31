Одной из причин, из-за которой Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центробанка страны, понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2—2,25%, стала необходимость более быстрого возврата к целевому уровню инфляции в 2%. Об этом заявил в среду глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководства финансового регулятора).



«Мы решили сегодня снизить процентную ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до 2—2,25%. Перспективы развития американской экономики остаются благоприятными, и это [наше решение] призвано сохранить данный прогноз. Это [решение] предназначено для предотвращения рисков экономического спада [в США] из-за слабого роста мировой экономики и неопределенности в торговле», — отметил Пауэлл.

По его словам, понижение ставки должно «ослабить действие этих факторов, которые оказывают влияние на [американскую] экономику, и способствовать более быстрому возврату к установленной [ФРС] цели в 2% [речь идет об уровне инфляции]».

Кроме того, продолжил председатель ФРС, снижение ставки призвано поддерживать «устойчивое развитие рынка труда на благо американского народа».

Сейчас инфляция в США составляет около 1,5%.